ВСУ одним ударом ликвидировали 150 солдат и 10 офицеров РФ в Запорожской области

ВСУ одним ударом ликвидировали 150 солдат и 10 офицеров РФ в Запорожской области3
- 7.01.2023, 11:36
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Новые подробности разгрома оккупантов в Пологах и Токмаке.
Украинские военные отработали очередную локацию, которую облюбовали оккупанты в Пологах Запорожской области.
Об этом сообщает «РИА Мелитополь».
«Разведчики подразделения ССО «Бандерлоги» 2 января засекли расположение оккупантов. В одно из местных зданий въехало около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров», - говорится в сообщении.
Как отмечается, уже ночью 4 января артиллерия ВСУ отправила на тот свет оккупантов.
«Место пролетов предатели-полицаи окружили. К месту разрушенного здания мчались скорые и не только. Высокое руководство оккупантов только хваталось за голову. Еще бы! У врага серьезные убытки в Пологах и соседнем Токмаке», - добавили в Telegram-канале.