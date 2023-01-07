ВСУ одним ударом ликвидировали 150 солдат и 10 офицеров РФ в Запорожской области 3 7.01.2023, 11:36

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Новые подробности разгрома оккупантов в Пологах и Токмаке.

Украинские военные отработали очередную локацию, которую облюбовали оккупанты в Пологах Запорожской области.

Об этом сообщает «РИА Мелитополь».

«Разведчики подразделения ССО «Бандерлоги» 2 января засекли расположение оккупантов. В одно из местных зданий въехало около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров», - говорится в сообщении.

Как отмечается, уже ночью 4 января артиллерия ВСУ отправила на тот свет оккупантов.

«Место пролетов предатели-полицаи окружили. К месту разрушенного здания мчались скорые и не только. Высокое руководство оккупантов только хваталось за голову. Еще бы! У врага серьезные убытки в Пологах и соседнем Токмаке», - добавили в Telegram-канале.

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