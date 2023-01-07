Подготовка вторжения: в Беларусь идут эшелоны с военной техникой РФ 1 7.01.2023, 11:42

Наступление на Киев станет самоубийством для Путина и Лукашенко.

Переброска в Беларусь российского вооружения указывает на то, что Кремль может повторить свой поход на Киев. Военно-политическое руководство РФ, по всей видимости, не оставило надежд захватить Киев. Идет активная переброска российского вооружения в Беларусь эшелонами.

Об этом в своем блоге в Facebook пишет журналист и блогер Иван Яковина.

Он подозревает, что в скором времени Кремль начнет переброску в Беларусь еще и мобилизованных.

«Я уверен, что Путин собирается повторить прошлогодний рывок на Киев. Но на этот раз - с учетом всех логистических просчетов и намного более многочисленной (раз в 10 больше) армией», - написал журналист.

Он уточнил, что для Кремля такая операция имеет несколько плюсов. Главный - это близость Киева к белорусской границе, есть надежды на быстрый рывок.

Также власти РФ надеются, что ВСУ не будут бомбить территории Беларуси «Хаймарсами», что позволило бы размещать склады и базы впритык к украинской границе.

«Лукашенко (диктатор Беларуси, подконтрольный Кремлю, - ред.), получив ядерное оружие, превратился в «европейского Ына» - отбитого психа с бомбой, который визжит, что ударит ею по всем, кто его тронет», - рассказал Яковина.

Кроме того, такая операция в случае успеха позволила бы Путину быстро завершить затянувшуюся и непопулярную войну в качестве победителя.

Журналист уверен, что планам Кремля не суждено сбыться. Наоборот, это станет самоубийством для армии Путина.

«Других вариантов действий у Путина, похоже, не остается. Гипотетический захват Соледара или даже Бахмута ему ничего не даст... Только быстрая и однозначная победа может спасти его режим», - написал Яковина.

По его мнению, именно активность российских войск в Беларуси заставила Запад усилить военную поддержку Украины, объявив о поставках бронетехники. Следующим шагом, считает он, будет передача Киеву боевой авиации НАТО.

«Дело идет к самой, пожалуй, важной битве этой войны», - констатировал Яковина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».