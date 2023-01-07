Подготовка вторжения: в Беларусь идут эшелоны с военной техникой РФ

Подготовка вторжения: в Беларусь идут эшелоны с военной техникой РФ1
- 7.01.2023, 11:42
Наступление на Киев станет самоубийством для Путина и Лукашенко.
Переброска в Беларусь российского вооружения указывает на то, что Кремль может повторить свой поход на Киев. Военно-политическое руководство РФ, по всей видимости, не оставило надежд захватить Киев. Идет активная переброска российского вооружения в Беларусь эшелонами.
Об этом в своем блоге в Facebook пишет журналист и блогер Иван Яковина.
Он подозревает, что в скором времени Кремль начнет переброску в Беларусь еще и мобилизованных.
«Я уверен, что Путин собирается повторить прошлогодний рывок на Киев. Но на этот раз - с учетом всех логистических просчетов и намного более многочисленной (раз в 10 больше) армией», - написал журналист.
Он уточнил, что для Кремля такая операция имеет несколько плюсов. Главный - это близость Киева к белорусской границе, есть надежды на быстрый рывок.
Также власти РФ надеются, что ВСУ не будут бомбить территории Беларуси «Хаймарсами», что позволило бы размещать склады и базы впритык к украинской границе.
«Лукашенко (диктатор Беларуси, подконтрольный Кремлю, - ред.), получив ядерное оружие, превратился в «европейского Ына» - отбитого психа с бомбой, который визжит, что ударит ею по всем, кто его тронет», - рассказал Яковина.
Кроме того, такая операция в случае успеха позволила бы Путину быстро завершить затянувшуюся и непопулярную войну в качестве победителя.
Журналист уверен, что планам Кремля не суждено сбыться. Наоборот, это станет самоубийством для армии Путина.
«Других вариантов действий у Путина, похоже, не остается. Гипотетический захват Соледара или даже Бахмута ему ничего не даст... Только быстрая и однозначная победа может спасти его режим», - написал Яковина.
По его мнению, именно активность российских войск в Беларуси заставила Запад усилить военную поддержку Украины, объявив о поставках бронетехники. Следующим шагом, считает он, будет передача Киеву боевой авиации НАТО.
«Дело идет к самой, пожалуй, важной битве этой войны», - констатировал Яковина.