Найдены россиянки, призвавшие мужей убивать украинцев и «спасать Россию» 1 7.01.2023, 11:46

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Их вычислили по открытым данным.

Жительницы Южно-Сахалинска во время новогоднего обращения к мужьям не придумали ничего лучшего, как пожелать оккупантам убивать украинцев и «спасать Россию», передает УНИАН.

Видео, как группа россиянок в праздничных нарядах призывает к геноциду другой нации, попало в сеть. «От всей души поздравляем с Новым годом! Мы победим врага – победа будет за нами!» - заявила одна из женщин.

Другая добавила: «Бей украинцев – спасай Россию!». Третья заявила, что очень ждет мужа «с победой»: «Победа обязательно будет за нами». «Здоровья вам, ребята, возвращайтесь живыми», - сказала четвертая.

Поздравление записывали с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Профили россиянок были найдены OSINT-исследователями. Судя по активности соцсетей, женщины ведут ничем не примечательную жизнь – они делятся рецептами, поздравляют друг друга с Рождеством. Однако в то же время россиянки рассылают открытки с оккупантами, георгиевскими ленточками и в целом поддерживают агрессию Путина против Украины.

«Пожалуй, все уже видели видео рашистских самок из временно оккупированного японского города Южно-Сахалинска, которые нежно поздравили своих военных с новым годом словами «Бей украинцев – спасай Россию!». Мы идентифицировали некоторые из них», - говорится в сообщении OSINT Бджоли.

Анна Охрименко-Манойленко

Валентина Федоренко (Никулина)

Оксана Богомолова

Светлана Галащук

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