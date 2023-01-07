Кремль упустил шанс 1 7.01.2023, 11:53

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Запад больше не рассматривает никаких вариантов, кроме капитуляции России.

Телеграм-канал «Родина слонов» написал о том, как мир сбрасывает стремительно увядающую восточную империю:

– События последних дней указывают на то, что Запад окончательно утвердился в цели на безоговорочное поражение России. На фоне улучшения ситуации с инфляцией и завершения энергетического кризиса, Европе и США уже не нужен новый «Минск» и заморозка конфликта. Запад настроен на поражение России, которое позволит ему перекроить мировую систему безопасности в свою пользу без оглядки на стремительно увядающую восточную империю.

Так, по мере исчерпания в Восточной Европе запасов советского тяжелого вооружения, Запад переходит к поставкам наступательной тяжелой техники уже своего производства. Еще в ноябре Великобритания объявила о предстоящей передаче Украине вертолетов Sea King, которые являются носителями уже передаваемых Украине ракет Brimstone, что позволит кратно увеличить дальность их применения.

Вслед за анонсированием американцами передачи одной батареи ПВО Patriot в декабре Байден настойчиво попросил сделать то же самое Германию, которая ранее испугалась первой передать Украине этот комплекс.

США объявили о передаче тяжелых БМП Bradley, а Франция объявила поставках бронемашин AMX-10 RC, классифицируемых как колесные танки. И вновь Германии также пришлось объявить о поставках своих тяжелых БМП Marder, чтобы не выглядеть белой вороной на фоне других партнеров по НАТО.

И это только малая часть тех объемов тяжелой и легкой бронированной техники, о поставках которых объявили США и страны Европы в последние недели. При этом Запад уже открыто заявляет о том, что рассматривает возможность передачи Украине танков своего производства.

Запад не случайно объявил об этих поставках именно в начале января: это у солдат на передовой война, а у чиновников администрации президента и МИДа выходные по расписанию. В результате Россия на политическом уровне крайне вяло отреагировала на объявления о поставках новых вооружений Украине. Спустя же неделю реагировать на этот факт будет совсем не с руки.

А значит Россия вновь тихо уступила Западу очередную красную черту, благодаря чему он может без каких-либо опасений перейти к полноценным массовым поставкам Украине тяжелой наступательной техники своего производства.

Показательной стала и реакция Запада на предложение Путина о перемирии: за эту идею не ухватился даже Макрон. Запад и Украина в один голос заявили о том, что единственным возможным шансом на перемирие будет вывод российских войск со всей территории Украины, а не отход России к границам по состоянию на 24 февраля прошлого года.

Запад больше не рассматривает никаких вариантов, кроме капитуляции России: Кремль упустил шанс, когда мог предлагать какой-то вариант заморозки конфликта, что еще в марте прошлого года предлагал не только Запад, но и сама Украина.

Провал мобилизации в России, которая не смогла изменить хода боевых действий и позволила лишь временно стабилизировать линию соприкосновения, окончательно продемонстрировал военную слабость России. В таких условиях Западу уже нет никакого смысла соглашаться на какое-то половинчатое решению по Украине, которое не решит проблему, а лишь заморозит ее. Провал России должен стать примером и для Китая, отбив у него желание захватить Тайвань.

Таким образом, можно констатировать, что Запад окончательно переходит к стратегии, нацеленной на победу Украины и возврат ею территории в границах 1991 г., чем и объясняется анонсирование значительного увеличения поставок ей тяжелой наступательной техники, которая позволит Украине осуществлять полноценные наступательные операции в этом году.

Весьма вероятно, что первая такая наступательная операция произойдет уже в ближайшие дни на фоне холодов в Украине. Не исключено, что, опасаясь этого наступления, Кремль и заявил о предложении временного перемирия, которое позволило бы предотвратить это наступление. Это также могло бы объяснить и негативную реакцию Запада на это предложение, который должен знать о предстоящем наступлении Украины.

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