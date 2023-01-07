«Ставку подняли в два раза: не совсем понимаю, кто и как делал эти расчеты?» 4 7.01.2023, 12:02

5,868

Белорусы возмущены ростом налогов.

С нового года в Беларуси увеличились ставки налога на прибыль и земельного налога, а введенный год назад налог на первую квартиру увеличился в среднем на 11%. Но больше всего изменения затронули малый бизнес, а также индивидуальных предпринимателей и тех, кого относят к числу самозанятых. Реакция людей, которые пытаются работать на себя и не ждать помощи от государства, - в материале DW.

Власти упрекают бизнес в нежелании пополнять бюджет

Самое главное новшество – отмена с 1 января 2023 года упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей (ИП). Как рассказал на пресс-конференции в конце 2022 года заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Скринников, эта норма в налоговом законодательстве появилась давно, но до сих пор действовала отсрочка по ее введению. «Для ИП сохраняется общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога, ставка которого увеличится с 16% до 20%», – отметил он.

Кроме того, будет сокращена сфера применения единого налога для индивидуальных предпринимателей. При этом сам налог, ставку которого устанавливают в Беларуси местные власти, могут поднять в несколько раз. На таких кардинальных изменениях настаивали в Комитете государственного контроля. После проведенных внезапных проверок там пришли к выводу, что некоторые ИП, занимавшиеся высокодоходными видами деятельности, имели на тот момент низкую налоговую нагрузку.

Игорь Скринников также упрекнул представителей малого бизнеса в том, что они не особо стараются увеличить свой вклад в бюджет: «Мы начали массово выявлять именно схемы по минимизации налоговой нагрузки с участием организованного бизнеса. И здесь я всегда говорю предпринимателям: вы сами переступили ту черту, вы сами это допустили».

Что изменилось для плательщиков единого налога?

Минчанин Сергей занимается строительством и ремонтом домов. Он рассказывает, что после ухода из государственного стройтреста уже много лет работает «на себя», а создавать компанию или иметь статус ИП никогда не стремился. «Я просто не видел в этом смысла: часто ездил на заработки то в Россию, то в Польшу, а когда оставался на родине удобнее было платить единый налог без лишних формальностей», - отмечает житель белорусской столицы.

По решению городских властей Минска с началом 2023 года единый налог для самозанятых в сфере строительства увеличился почти в два раза и составит 438 белорусских рублей в месяц (примерно 150 евро). «Честно говоря, не совсем понимаю, кто и как делал эти расчеты. Пока мне в налоговой инспекции сказали определиться до конца января, в каком налоговом режиме буду работать, но я сейчас вообще настроен покинуть страну из-за такой неопределенности», - говорит Сергей.

Еще одна жительница Минска Анастасия тоже считается самозанятой, с осени она работает репетитором: «Платила в качестве единого налога 82 рубля в месяц (около 28 евро), но теперь ставку подняли в два раза, что, конечно, огорчает». При этом возвращаться преподавателем в школу, из которой уволилась сразу после обязательной отработки по окончании вуза, девушка не хочет.

«В любом случае будут пытаться искать что-то свое, потому что нынешняя система образования в Беларуси, к сожалению, дает мало стимулов для развития и школьникам, и педагогам», - считает Анастастия.

Вместо отпуска – работа на рынке в «мертвый сезон»

Предприниматели, торгующие на рынке в одном из городов Брестской области, рассказали, что суть налоговых новшеств им еще непонятна, зато беспокоит другой вопрос. «В январе мы обычно массово уходим в отпуск: покупателей очень мало – «мертвый» сезон для продаж, но в этом году традицию пришлось нарушить», - говорит одна из продавцов.

В отличие от прежних лет, администрация рынка отказалась освобождать торговцев от арендной платы на период отпуска. «Нам ответили, что владельцу рынка все равно надо платить земельный налог, даже если никакой торговли в начале года нет», - отмечает предпринимательница.

Она сетует, что пришлось вернуться на рабочее место, хотя покупателей от этого все равно не прибавилось: «Придется заплатить за аренду своего павильона и ждать, что повезет и удастся «отбить» эти затраты».

В целом у предпринимателей в белорусской глубинке мало повода для оптимизма. Если раньше торговля шла бойко в том числе благодаря частым поездкам за дешевым товаром в Украину, то теперь об этом варианте уже не вспоминают.

«В нашем городе осталось мало промышленных предприятий: кто-то стал банкротом, в другом месте – идут сокращения. Это тоже сказывается на доходах людей, а значит и наших продажах», - делится собеседница DW. По ее мнению, повышать налоги в таких условиях – совсем неоправданная затея и вряд ли принесет значительные поступления в бюджет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».