Историческое событие: в Киево-Печерской Лавре проходит первая рождественская литургия ПЦУ
- 7.01.2023, 12:07
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Раньше богослужения там проводил московский патриархат.
В Киево-Печерской Лавре началась рождественская служба Блаженнейшего митрополита Эпифания. Это первое богослужение, которое проводит ПЦУ на территории Лавры.
Украинские СМИ передают онлайн-трансляцию богослужения.
Отметим, что раньше богослужение в Киево-Печерской Лавре проводило только УПЦ московского патриархата.
Так, праздничная литургия по случаю Рождества Христова началась сегодня с 10 часов утра (по минскому времени) в Успенском соборе.
Для ее проведения ПЦУ получила специальное разрешение от Министерства культуры.
На территории Лавры находится много людей, а правоохранители проверяют у посетителей документы и пропускают через металлоискатели.
Также украинцы могут наблюдать за рождественским богослужением онлайн.