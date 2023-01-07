Чеченские добровольцы ВСУ уничтожают оккупантов в Бахмуте
- 7.01.2023, 12:10
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ГУР опубликовало видео боя.
Чеченские добровольцы в Бахмуте Донецкой области помогают украинским защитникам уничтожать российских оккупантов.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что чеченские добровольцы защищают Украину в составе Интернационального легиона ГУР Минобороны. Среди добровольцев - герой ичкерийского народа Абдул Хаким, сейчас воюющий в Бахмуте.
Абдул Хаким до полномасштабного российского вторжения руководил группой «Аджнад аль-Кавказ» в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия, а затем добровольным подразделением украинского Интернационального легиона.
Хаким 15 октября получил ранг полковника ВС Чеченской республики Ичкерия.