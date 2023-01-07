Пентагон: Войска РФ нарушили фейковое «перемирие» Путина 7.01.2023, 12:24

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В США раскрыли, что на самом деле стояло за заявлением Кремля.

Войска России, несмотря на так называемое «перемирие» на Рождество, которое объявил российский директор Владимир Путин, продолжили обстрелы. Заявление диктатора – лишь пропагандистский прием, который не сработал. Оккупанты будут и в дальнейшем штурмовать позиции ВСУ силами заключенных.

Об этом заявила представитель Министерства обороны США Лора Купер.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, она рассказала о том, что в американском военном ведомстве пришли к выводу, согласно которому оккупанты РФ нарушили, дескать, «перемирие», которое объявил Путин, и продолжили обстрелы позиций сил обороны Украины.

Купер отметила, что российские захватчики не останавливали боевых действий, хотя Путин взял на себя одностороннее прекращение огня.

По ее словам, заявление директора РФ о «перемирии» – это пропагандистский прием, и Москва не смогла достичь цели его применения.

Лора Купер подчеркнула, что в Пентагоне убеждены в дальнейших бессмысленных штурмах оккупантами позиций ВСУ силами завербованных заключенных.

Как сообщал сайт Charter97.org, Владимир Путин 5 января поручил министру обороны оккупантов РФ Сергею Шойгу обеспечить «режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО».

Временное якобы «перемирие» должно было продлиться с 12:00 6 января до 00:00 7 января.

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