«После тазиков с салатами нужна минимум одна разгрузочная неделя» 7.01.2023, 12:37

Белоруска рассказала, как провести январь с пользой для здоровья.

Читательница ex-press.by считает, что «после тазиков с салатами, разнообразных бутербродов и литров алкоголя один день пищевой разгрузки вряд ли поможет». Нужно не меньше недели.

5 января праздновался Международный разгрузочный день. Цель данного праздника — пищевая разгрузка в самый разгар новогодних праздников. Это отлично подойдет тем, кто любит в праздники злоупотреблять жирным, мучным и сладким. Люди смогут минимизировать ущерб своему здоровью, который нанесли во время продолжительных и веселых застолий. А их на протяжении всех новогодних торжеств очень много.

По словам диетологов, разгрузочные недели — это периоды времени, в течение которых вы сосредотачиваетесь на более легкой и здоровой диете. Она может включать сокращение жирных продуктов и увеличение потребления фруктов, овощей и других питательных веществ. Кто-то выбирает разгрузочную неделю раз в месяц, а кто-то чаще.

Как провести разгрузку?

Есть несколько вещей, которые вы могли бы сделать. Вы можете сосредоточиться на употреблении большего количества фруктов и овощей и сократить количество обработанных и жирных продуктов.

Вы также можете попробовать включить в свой день физическую активность, например, прогуляться или заняться йогой.

Наконец, вы можете попытаться немного отдохнуть и расслабиться, так как забота о своем психическом и эмоциональном здоровье также важна для общего благополучия организма.

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