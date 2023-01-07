Может быть в шесть раз больше: военный эксперт оценил потери России в Макеевке 7.01.2023, 12:42

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Во время удара по ПТУ погибли высокопоставленные российские военные.

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что в России в шесть раз занизили потери оккупантов из-за удара Вооруженных сил Украины по ПТУ №19 в оккупированной Макеевке. Если россияне говорят о 100 погибших, то на самом деле их может быть около 600 или даже больше.

Об этом Левин сказал интервью «Радио NV». Он также отметил, что в результате «бавовны» в Макеевке погибли высокопоставленные российские военные.

«Они сейчас цифру называли до 100 человек. Это говорит о том, что там на самом деле где-то 600, а может, даже и больше. Еще там погибли высокопоставленные чиновники», – говорит Левин.

Он объяснил, почему России не удалось скрыть настолько большие потери, хотя она уже неоднократно поступала так раньше. По словам эксперта, причина заключается в том, что последствия прилета активно снимали и публиковали в сети местные. «И все Z-патриоты, какие-то их «военкоры», они об этом писали, очень много говорили», – добавил он.

Также Левин прокомментировал фейк российской пропаганды о том, что в здании ПТУ в пустом помещении якобы лежали отобранные у мобилизованных телефона и удар якобы пришелся именно туда. Военный аналитик назвал эти выдумки «полным бредом».

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