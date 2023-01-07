В Беларуси вышел указ, в котором засекречены все пункты 7.01.2023, 12:51

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О чем могла идти речь?

На национальном правовом портале Беларуси появился указ №462 от 30 декабря, в котором все пункты указаны как «для служебного использования». Однако известно, что он касается распределения бюджетных средств, пишет «Телеграф».

Согласно документу, он вступает в силу с момента подписания. Также известно, что часть пунктов указа касается изменений секретных пунктов указа от 14 марта №93, который назывался «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Его приняли в связи с введением новых санкций со стороны стран Запада.

Вот как выглядит текст указа:

Ранее Лукашенко 5 января собрал у себя во дворце чиновников, которым заявил, что «деньги решают все».

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