Боец ВСУ: Соледар находится под контролем украинской армии 7.01.2023, 12:55

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Депутат Киевсовета опроверг фейки российской пропаганды.

Город Соледар на Донетчине находится под контролем украинских защитников.

Об этом сообщил главный сержант роты 46-й ОГШБр и депутат Киевсовета Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.

«Соледар под нашим контролем, под контролем 46-й аэромобильной! Промзону контролирует мое подразделение!» – говорится в сообщении.

Ранее, 6 января, наемники ЧВК «Вагнер» совершили фальстарт и заявили о захвате территории завода «Артемсоль» в Соледаре.

«Вагнероцы» даже опубликовали фейковую «карту» своего «продвижения» в украинском городе.

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