Боец ВСУ: Соледар находится под контролем украинской армии
- 7.01.2023, 12:55
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Депутат Киевсовета опроверг фейки российской пропаганды.
Город Соледар на Донетчине находится под контролем украинских защитников.
Об этом сообщил главный сержант роты 46-й ОГШБр и депутат Киевсовета Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.
«Соледар под нашим контролем, под контролем 46-й аэромобильной! Промзону контролирует мое подразделение!» – говорится в сообщении.
Ранее, 6 января, наемники ЧВК «Вагнер» совершили фальстарт и заявили о захвате территории завода «Артемсоль» в Соледаре.
«Вагнероцы» даже опубликовали фейковую «карту» своего «продвижения» в украинском городе.