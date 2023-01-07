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Видеофакт: В Борисове молодой человек купил продукты незнакомой бабушке

  • 7.01.2023, 13:00
  • 1,588
Видеофакт: В Борисове молодой человек купил продукты незнакомой бабушке

Женщине не хватило денег на еду, так как она уже купила лекарства.

В торговом центре «Корона» к борисовчанину подошла пожилая женщина с просьбой купить ей продукты. Молодой человек не проигнорировал просьбу и помог бабушке. Видео появилось в сети Instagram два дня назад, сообщает ex-press.by.

Это печальная ситуация, когда человек, особенно пожилой, оказывается в положении, когда он не может купить еду из-за непредвиденных медицинских расходов. Автор видео задает вопрос: «Почему так?».

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