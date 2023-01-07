В Украине ликвидировали русского «терминатора» 7.01.2023, 13:03

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На родине придумывали мифы о «подвигах» тракториста.

В Украине ликвидирован оккупант из отряда «Барс» Фанис Хусаинов, о «геройстве» которого пели оды в Татарстане, пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Местные СМИ еще при жизни оккупанта писали, как Хусаинов сам угнал украинский БТР, убив двух «нациков», остальные украинские военные, по утверждению пропаганды, «разбежались». Фанис якобы посадил пленного в БТР и вывел технику из окружения ВСУ.

Фанис году выучился на тракториста, а в 2016-2017 году был переброшен в составе оккупационных войск в Южную Осетию.

Воевал «терминатор» в Украине с июня.

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