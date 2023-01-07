Господь наказал тебя, Вова Альфред Кох

7.01.2023, 13:15

4,710

Грядет час расплаты.

В пятницу, отстрелявшись с утра по Херсону и Краматорску, российская армия объявила «рождественское перемирие».

Эта лицемерная игра в религиозность заставила меня вспомнить Писание:

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Матф. 23:27-28).

«Полный нечистот окрашенный гроб» по имени Владимир Путин сегодня явился Благовещенский собор Кремля на организованную лично для него рождественскую службу. Всех людей оттуда, разумеется, заблаговременно удалили, а собор тщательно проверили на предмет минирования или еще чего-нибудь, что могло бы угрожать этому фарисею.

Эта облетевшая весь мир картинка, на которой одинокий человек стоит в пустом соборе - она квинтэссенция путинизма. Он хочет управлять людьми, которых боится. Он хочет бесконечно властвовать над теми, про которых он знает, что они хотят его смерти.

Даже параноик Иван Грозный, который подозревал всех в желании его убить, и тот не боялся приходить в храмы, полные людей. В разгар опричнины, когда он ежедневно казнил сотни и тысячи людей и кровь по всей Руси лилась рекой, он тем не менее приходил в кремлевские храмы во время службы и тщетно искал благословения у святого митрополита Филиппа (Колычева).

Так чего же боится этот маленький, сухонький старичок? Почему в последнее время он такой грустный? Зачем он приходит в храм, если боится своих братьев по вере? Ведь храм - для всех. В храм приходят для совместной молитвы, а иначе зачем он? Если ты боишься - молись дома.

Не бывает храмов для одного человека. Это нонсенс. Один в храме - только Бог. Вечный Бог, Создатель всего сущего… Для него, а не для тебя, Вова, строятся храмы. Эти храмы построены не тебе, а Ему. Тебя обманули, ты - не Он. Хотя бы потому, что ты смертен. Хотя бы потому, что ты не можешь оживить тех, кого убил. Хотя бы потому, что ты не умеешь ничего создавать.

Господь дал нам заповеди. Мы как можем, так их и исполняем. Наверное, мы плохие христиане, слабые, грешим много. Но мы хотя бы понимаем, где мы делаем добро, а где - зло.

Но Господь наказал тебя, Вова. Он не дал тебе даже этого: ты не умеешь отличить добро от зла. Ты не видишь разницы. Ты думаешь, что все, что хорошо для тебя - это добро, а что плохо для тебя - это зло. А это не так. Все «немножко» по-другому. Но объяснить тебе это уже невозможно.

Ты все время врешь и уверен, что и дальше будешь врать так же безнаказанно. А это не так. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы» (Лк 8:16-17). Но ты и в это не веришь. И объяснить тебе, что ты заблуждаешься, тоже уже невозможно.

Ты ежесекундно творишь страшное зло, плодишь горе, отнимаешь человеческие жизни, которые не ты давал, а тебе и горя мало: ты являешься в храм Божий и молишься в одиночестве, в радостный праздник Рождества Иисуса Христа. Убийца отмечает праздник рождения… Один-одинешенек. Потому, что боится умереть.

А чего ты так боишься, Вова? Вот твой поп Гундяев говорит, что это не страшно. Что это раз плюнуть, «за други своя», чего бы не помереть-то? Тем более, ты уверен, что попадешь в рай? С чего бы это такой страх, а?

А все дело в том, что ты не веришь ни в какой рай, Володечка. И ни в какую «жизнь вечную». Твоя жизнь - это тот самый ленинский «способ существования белковых тел», и ничего больше. Ты просто - белковое тело. И сегодня, в день православного Рождества, мне особенно радостно сообщить тебе, что ты сдохнешь. Обязательно. Каждому воздается по его вере. И раз ты не веришь в вечную жизнь, так и не будет у тебя ее. И день твоей смерти будет огромным праздником для всего человечества. Этим ты и запомнишься людям. И больше - ничем.

Такая у меня сегодня будет попытка рождественской проповеди. Хоть я и евангелист-лютеранин и свое Рождество уже отпраздновал 25 декабря.

Грядет час расплаты. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Альфред Кох, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».