Политзаключенному Николаю Автуховичу исполнилось 60 лет 7.01.2023, 13:28

Белорусский патриот сохраняет бодрость духа и за решеткой.

У политзаключенного с рекордным тюремным сроком Николая Автуховича сегодня день рождения. Ему исполнилось 60 лет.

Известного волковысского предпринимателя, создателя службы такси в родном городе, ветерана-афганца лукашисты задержали в декабре 2020 года.

На сфабрикованном процессе по «делу Автуховича» 17 октября 2022 года были вынесены огромные сроки. Заседания «суда» проходили в тюрьме №1 Гродно.

Белорусский патриот и политзаключенный Николай Автухович получил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Администрация тюрьмы создавала для него невыносимые условия, чтобы политзаключенный не выходил из карцера.

Судя по информации, доходящей из тюрьмы, Николай Автухович сохраняет бодрость духа, уверен в справедливости своих действий и в том, что он еще поучаствует в восстановлении законности в стране и построении свободной и демократической Беларуси.

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