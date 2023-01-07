Смена тактики: ВСУ сломали «большое наступление» войск РФ 7.01.2023, 13:38

Фото: Getty Images

Планы Кремля срываются.

Новое широкомасштабное наступление войск РФ, которое задумали в Кремле, срывается: украинские войска поменяли тактику и эффективно противодействуют врагу.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube рассказал российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

ВСУ поменяли тактику применения HIMARS и другого высокоточного оружия.

Раньше их использовали для поражения складов и центров принятия решений ВС РФ. А теперь перешли к ударам по скоплению живой силы.

Это стало ответом Киева на попытки России подтянуть к фронту большие массы мобилизованной пехоты для создания ударного кулака и нового большого контрнаступления.

«У России есть одна неустранимая проблема: она не имеет возможности сейчас наступать иначе, как сосредоточив большие массы пехоты. Танки у РФ выбиты, авиация не способна решать задачи на поле боя, вертолеты сбиваются на всех высотах, артиллерия утратила прежние возможности. Единственный козырь, который остался в руках российского командования, - это большие массы мобилизованной пехоты. Она плохо подготовлена и может представлять из себя силу только в том случае, если собрать ее в большие массы и бросить в атаку. Но когда ты собираешь в одном месте большие массы пехоты, они становятся крайне уязвимы для поражения высокоточным оружием, что и происходит сегодня», - рассказал Чернышевский.

Самым ярким примером этой тактики стал удар ВСУ по ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь, где был ликвидирован целый российский батальон. Такие атаки происходят в последнее время по всему фронту.

«Мобилизованных трудно рассредоточить по фронту мелкими подразделениями, потому что в таком случае они выходят из-под контроля. У РФ нет достаточного количества опытных лейтенантов, чтобы контролировать подобные рассеянные части… Брошенные солдаты на отдаленный хутор будут не военной подготовкой заниматься, а кур ловить и самогонку искать», - объяснил российский историк.

Кроме того, у РФ не хватает укрытий для рассредоточения своих «мобиков».

«Получается, что новая тактика применения «Хаймарсов» и «Экскалибуров» украинской армией делает невозможной для России плановую подготовку широкомасштабных наступательных операций. Украина нащупала грамотный тактический ответ на новую угрозу, которую представляют большие массы мобилизованных», - констатировал Чернышевский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».