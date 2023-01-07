Пионтковский: Решение о капитуляции Путина уже принято 7.01.2023, 13:52

7,846

Никакие фокусы ему не помогут.

Украина наконец-то получит от международных партнеров западные БМП и даже колесные танки, которые предоставит Франция. Запад снимает с себя самоограничение по передаче наступательного оружия. И это отличные новости для Украины.

Об этом «24 каналу» рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, международная помощь для Украины вышла на новый уровень. Киев наконец-то получает важную для контрнаступательных операций бронетехнику.

«Главное, что весь Запад снял наложенное на себя самоограничение, ни в коем случае не предоставлять ударные средства, которые могут доставать территорию России и танки как наступательное оружие. Барьеров нет. Будут передавать то, что нужно для конкретных наступлений. Это – новый этап в отношениях Украины и США, и международных партнеров», – заметил Пионтковский.

Это большая заслуга и ВСУ, и дипломатов, и украинского руководства. Международные партнеры воспринимают Украину не как просителя, а как государство, защищающее Запад от российской агрессии.

Как подчеркнул Пионтковский, союз западных государств и Украины наконец оформился. Тут следует упомянуть важные тезисы президента Владимира Зеленского, что Украина становится лидером свободного мира, который «разбудил» Запад и помог ему не бояться Владимира Путина и его шантажа.

«Фактически сейчас Запад принял важное решение о безусловной капитуляции Путина. И никакие фокусы с рождественским перемирием ему уже не помогут», – считает Пионтковский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».