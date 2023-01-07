Закат над болотом промышленности Артем Черников

7.01.2023, 13:58

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Ситуация в экономике видна абсолютно каждому белорусу, который ходит в магазин.

Пока одни экономисты подбивают итоги о работе предприятий Беларуси в 2022 году, а другие уже сейчас делают прогнозы роста экономики на целых 3,8%, заводы приближаются к самому дну долговой ямы. Разумеется, ожидания на 2023 год не обнадеживают, а руководители предприятий уже включили на повтор заезженную на протяжении всего периода Лукашенко фразу «затянем потуже пояса».

Ситуация отражается не только в сведении дебета с кредитом, но также и в очередном обмане рабочих. К концу года на многих предприятиях было решено выдать достаточно неплохие по меркам нашей страны премии. Целых 400 рублей к Новому Году. Естественно, рабочих, которым едва ли удается сводить концы с концами, эта новость обрадовала, правда, буквально на минуту. Вместе с этим вышел и другой приказ, который отменил предыдущее повышение тарифа. По факту провели махинации: забрали часть зарплаты и якобы выплатили премии

Благодаря санкциям в Беларуси разрушен целый ряд экономических связей и разбалансирован рынок. Ту продукцию, которая раньше шла на экспорт в Украину и Европу, трудно предложить странам, которые, в принципе, в ней не заинтересованы. Поэтому часто можно наблюдать периодические застои продукции практически на каждом предприятии, работающем на любой экспорт. В связи с таким экономическим положением лукашисты планируют нарастить уровень инвестиций аж до 20% ВВП. Скорее всего, это означает новые огромные кредиты на перепрофилирование или полную замену некоторых сегментов, а это приведет к еще большей расхлябанности. Финал может быть схожим с Быховским консервным заводом, который лукашисты «заинвестировали» до смерти.

Как режим ни старается прятать или занижать цифры, инфляция и рецессия в экономике видна абсолютно каждому белорусу, который ходит в магазин. Уже в сентябре было известно, что ВВП страны снизился на 4,9%, а годом ранее на 5,2%. И хотя вроде как лояльный к режиму ЕАБР прогнозирует в финальных отчетах «стабильный» спад прибыли на том же уровне 5,2%, благодаря урожайности, цифры на производствах в январе и феврале покажут абсолютно другую ситуацию. Из-за потолка цен на нефть снизится цена нефтепродуктов и некоторые цеха ОАО «Гродно Азот» будет проще закрыть, чем работать в убыток. А удобрения в зимний период не нужны даже на белорусских полях. «Беларуськалий», лежащий на лопатках, также вряд ли даст какие-либо надежды для режима. Ну, и нефтепереработка, которая с 2021 года практически полностью работает на внутренний рынок.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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