Фейгин о взрывах на российских аэродромах: Это алаверды 7.01.2023, 14:07

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Москва получила симметричный ответ во всех смыслах.

Взрывы на российских аэродромах, в частности в Энгельсе, – это «удары украинских Вооруженных сил и беспилотников».

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания gordonua.com Алесе Бацман высказал российский юрист Марк Фейгин.

Он добавил, что «в отдельных случаях это ДРГ действуют».

«Украина совершенно не обязана официально признавать этого авторства. А с чего бы это? Вон восемь лет ей рассказывали «их там нет». Ну вот это алаверды такое. «Вы считайте как хотите, а мы делали то, что делаем, и будем делать то, что будем делать. А как, и кто, и что, заранее анонсировать мы не будем». Поэтому как бы это вопрос... Я понимаю, что это Украина делает, но это не меняет ничего», – отметил Фейгин.

По его словам, хотя Украина «на себя ответственность не берет», но эти взрывы, «безусловно, являются ответом на действия Москвы».

«То есть, грубо говоря, «вы нас бомбите – будете это получать. Прекратите бомбить – может, глядишь, у вас все по-другому сложится в жизни». Ну это же логично. Одно вытекает из другого», – подчеркнул Фейгин.

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