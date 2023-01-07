Лукашенко: Мы помогаем нашим русским братьям
- 7.01.2023, 14:15
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Диктатор снова признался в сотрудничестве с оккупантами.
Лукашенко похвалил Свято-Елисаветинский монастырь за помощь россиянам, воюющим в Украине, сообщает пресс-служба диктатора.
«Вы делаете правильно. Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев», — заявил диктатор.
Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко ранее уже публично признавался, что в войне с Украиной он находится на стороне государства-агрессора России.