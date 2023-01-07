В ночь на Рождество белорусы наблюдали удивительное небесное явление

В ночь на Рождество белорусы наблюдали удивительное небесное явление1
- 7.01.2023, 14:26
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Опубликованы фотографии.
Сегодня ночью белорусы смогли понаблюдать за удивительным астрономическим явлением — лунным гало. Фотографии того, как это выглядело, прислали читатели onliner.by из Минска и его пригорода, а также из Ивьевского района, что в Гродненской области.
Скорее всего, появлению гало способствовала морозная погода (в столице, например, столбик термометра опускался до минус 18°C), а также наличие в небе перистых облаков с обилием ледяных кристаллов.