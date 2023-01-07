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В ночь на Рождество белорусы наблюдали удивительное небесное явление

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  • 7.01.2023, 14:26
  • 2,288
В ночь на Рождество белорусы наблюдали удивительное небесное явление

Опубликованы фотографии.

Сегодня ночью белорусы смогли понаблюдать за удивительным астрономическим явлением — лунным гало. Фотографии того, как это выглядело, прислали читатели onliner.by из Минска и его пригорода, а также из Ивьевского района, что в Гродненской области.

Скорее всего, появлению гало способствовала морозная погода (в столице, например, столбик термометра опускался до минус 18°C), а также наличие в небе перистых облаков с обилием ледяных кристаллов.

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