Бахмут сегодня: боец ВСУ показал в прямом эфире «ад» на востоке 7.01.2023, 14:37

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Фото: ЕРА

Оккупанты и не думали придерживаться «рождественского перемирия».

На Бахмутском направлении россияне не прекращают попыток штурмовать украинские позиции, тишины здесь нет. Действует ли перемирие, которое обещал российский диктатор Путин, в эфире «1+1» рассказал военнослужащий ВСУ Ярослав «Фест».

По его словам, на этом направлении ситуация не изменилась с прошлого года - это постоянные вражеские штурмы, постоянные обстрелы российскими оккупантами позиций наших военных. «Но мы держимся», - оптимистично сказал «Фест».

Военный добавил, что о «перемирии», объявленном Путиным, здесь речь не идет, ведь сегодня захватчики каждый час накрывают позиции ВСУ в Бахмуте. Но, несмотря на это, вечером часть бойцов праздновала Сочельник.

«Обещали это перемирие где-то с 12 часов дня, до 13:00 по позициям нашей роты не было обстрелов, а потом все вернулось в привычное русло. То есть перемирия не было», - добавил Ярослав.

Как сообщал сайт Charter97.org, (потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте составляют 80% https://charter97.org/ru/news/2023/1/4/530846/). Об этом заявил заместитель командира 3-го батальона «Свобода» в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко. Воин-нацгвардеец рассказал, что раненых захватчиков оставляют умирать на холоде.

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