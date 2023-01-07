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Последнее Рождество «нечистого»

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  • 7.01.2023, 14:50
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Последнее Рождество «нечистого»

В Сети высмеяли одиночество Путина в храме.

Российский президент Владимир Путин в одиночестве показался на рождественской службе в одном из храмов РПЦ. Российских граждан слегка удивило, что бункерный диктатор традиционно не окружил себя детьми и сотрудниками ФСО.

Пропагандисты отсняли буквально несколько кадров, как Путин ставит свечку и молится внутри храма, но в этом году главу Кремля никто не сопровождал.

В сети уже устроили настоящие дискуссии по поводу того, настоящий ли Путин, не болеет ли чем-то их президент и куда подевалась массовка.

«Последнее Рождество черта»; «Надо было на троне сидеть»; «Челу вообще все равно, стоит, губу кусает»; «Пусть не уходит, ему скоро возвращаться в это же место»; «Как будто под спидами», - комментируют россияне.

А некоторые пользователи заподозрили, что видео отсняли пару недель назад: «С трудом верится, что он сегодня там в реальном времени».

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