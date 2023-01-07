«Немецкая волна»: В Беларуси узаконили цифровое пиратство 7.01.2023, 14:56

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Власти обосновали это «развитием интеллектуального потенциала».

В Беларуси фактически узаконено цифровое пиратство, сообщает «Немецкая волна». Новый закон, обнародованный на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, допускает использование в стране фильмов, музыки и компьютерных программ без согласия их правообладателей из «недружественных» стран. Документ также легализует ввоз в Беларусь товаров без разрешения их иностранных правообладателей - причем из любых, а не только «недружественных».

В тексте закона необходимость принятия такого решения объясняется «развитием интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества» и «уменьшением критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных и иных товаров».

В статье об иностранных компьютерных программах, музыке, телепередачах и «аудиовизуальных произведениях» уточняется, что за их использование должно выплачиваться вознаграждение. В том случае, если роялти, зачисленное на счета патентного органа, не будет востребовано в течение трех лет, эти деньги переходят в бюджет Беларуси.

Импорт без разрешения правообладателя

Согласно новому закону, подписанному руководителем Беларуси Александром Лукашенко еще 3 января, для того чтобы импорт товаров без санкции правообладателя не считался преступлением, достаточно его включения в перечень «существенно важных» для внутреннего рынка.

6 января в Беларуси был также обнародован республиканский закон об изъятии имущества иностранцев за «недружественные действия». Он позволяет властям Беларуси изымать деньги, ценные бумаги и имущественные права иностранных граждан и компаний.

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