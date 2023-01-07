Украинские снайперы остановили атаку россиян возле Бахмута и ликвидировали их командира 7.01.2023, 14:57

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Точным выстрелом заставили замолчать также пулемет врага.

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны на одном из направлений у Бахмута остановили продвижение подразделения российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты противника на одном из направлений возле Бахмута. Стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских защитников», - говорится в сообщении.

Снайперы вычислили руководителя подразделения и точными выстрелами ликвидировали командира и пулеметчика.

«Оккупанты, потеряв управление подразделением, побоялись атаковать и скрылись», - добавили в ГПСУ.

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