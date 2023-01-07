Ученые выяснили, почему у людей в ходе эволюции пропала шерсть 7.01.2023, 15:07

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Тайну появления «безволосой обезьяны» раскрыли, сравнив геномы 62 видов млекопитающих.

Долгое время ученые не могли ответить на вопрос, почему у людей гораздо меньше волос на теле, чем у их ближайших родственников. Но теперь генетики, сравнив геномы 62 видов млекопитающих, раскрыли тайну появления первой «безволосой обезьяны».

Люди — самые известные млекопитающие с практически отсутствующим шерстным покровом, однако далеко не уникальные. В разных эволюционных линиях — грызунов, копытных, тюленей, — тоже возникли виды, у которых шерсть либо очень редкая, либо полностью отсутствует.

У лысых животных есть свои преимущества по сравнению с волосатыми: например, слонам легче охлаждать свои огромные тела в жарком климате, а моржам проще скользить в ледяной воде, возлагая функцию теплоизоляции на толстую шкуру и внушительный слой подкожного жира. Однако эволюционно предки тех же слонов и моржей разошлись много миллионов лет назад, и генетически они приходятся друг другу довольно далекой родней. Так как же их потомки, не будучи близкими родственниками, избавились от волосяного покрова?

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи из Питтсбургского университета (США) проанализировали геномы 62 видов млекопитающих с редким или отсутствующим шерстным покровом. В выборку были включены голые землекопы, броненосцы, дельфины, ламантины и другие виды сухопутных и морских зверей.

Исследование опубликовано в журнале eLife.

Ученые обнаружили, что эволюция не склонна к оригинальности: в ходе своего развития млекопитающие как минимум девять раз становились лысыми, и каждый раз в этом процессе были задействованы мутации в одних и тех же генах. Эти гены либо непосредственно влияют на рост волоса (например, кодируют кератин, из которого он состоит), либо регулируют работу других генов. Всего ученые проанализировали 19 149 генов и 343 598 регуляторных областей.

Помимо того, что результаты исследования отвечают на фундаментальный вопрос о развитии одной из самых характерных черт современного человека, они могут быть полезны в медицине. В дальнейшем, зная какие гены отвечают за естественное облысение у слонов и свиней, ученые смогут разработать способы восстановления волос у людей.

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