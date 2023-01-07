ВСУ 26 раз «разнесли» позиции россиян: видео из легендарной Чернобаевки
- 7.01.2023, 15:17
В Генштабе рассказали, как оккупанты «получали» снова и снова.
В Чернобаевке, которая стала мемом и «адом» для оккупантов, 26 раз наносили точные удары по вражеским позициям. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что в легендарном селе Чернобаевка под Херсоном был расположен Херсонский аэродром, территорию которого российские оккупанты использовали как базу для своей техники.
«Инфраструктура аэродрома - удобная для расположения штабов. Поэтому россияне рассчитывали, что им в Чернобаевке будет очень комфортно. Вооруженные силы Украины создали врагу максимальный комфорт! 26 раз наносили точные удары по вражеским позициям. Россияне возвращались после каждого «хлопка» и получали снова», - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что Чернобаевка стала мемом, феноменом и «адом» для оккупантов, о котором уже поют песни.
При этом отмечается, что такие адские встречи врага ждут всюду. Генштаб продемонстрировал видео из освобожденной Чернобаевки, где разбита вражеская российская техника на аэродроме.