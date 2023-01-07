ВСУ 26 раз «разнесли» позиции россиян: видео из легендарной Чернобаевки 7.01.2023, 15:17

В Генштабе рассказали, как оккупанты «получали» снова и снова.

В Чернобаевке, которая стала мемом и «адом» для оккупантов, 26 раз наносили точные удары по вражеским позициям. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в легендарном селе Чернобаевка под Херсоном был расположен Херсонский аэродром, территорию которого российские оккупанты использовали как базу для своей техники.

«Инфраструктура аэродрома - удобная для расположения штабов. Поэтому россияне рассчитывали, что им в Чернобаевке будет очень комфортно. Вооруженные силы Украины создали врагу максимальный комфорт! 26 раз наносили точные удары по вражеским позициям. Россияне возвращались после каждого «хлопка» и получали снова», - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что Чернобаевка стала мемом, феноменом и «адом» для оккупантов, о котором уже поют песни.

При этом отмечается, что такие адские встречи врага ждут всюду. Генштаб продемонстрировал видео из освобожденной Чернобаевки, где разбита вражеская российская техника на аэродроме.

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