У кого в Беларуси смогут забирать имущество по новому «закону»? 7 7.01.2023, 15:24

6,066

Антиконституционный акт вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера ночью был опубликован закон №240-3 от 3 января «Об изъятии имущества», о принятии которого раньше не сообщалось. Он дает право властям изымать имущество за «недружественные действия» в отношении Беларуси.

Сайт the-village.me посмотрел, у кого власти смогут забирать имущество по новому «закону».

В законе нет определения «недружественным действиям» и непонятно, что будет ими считаться, просто сказано: «Основанием для изъятия объектов права собственности является совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий. Решение о необходимости принятия ответной меры посредством изъятия объектов права собственности принимается Советом министров Республики Беларусь».

Изъятые объекты права собственности должны поступать в собственность Республики Беларусь, денежные средства — перечисляться в республиканский бюджет.

Закон распространяется и на физических лиц, а не только юридических, и, похоже, в том числе на белорусов, а не только иностранцев.

Аффилированными лицами в нем называют «юридические и (или) физические лица, прямо и (или) косвенно (через иных юридических и (или) физических лиц) определившие решение о совершении недружественных действий либо оказавшие влияние на принятие такого решения иностранными государствами, совершающими недружественные действия, а также юридические и (или) физические лица, зависящие от решений лиц из таких государств и включенные в перечень, определенный Советом министров Республики Беларусь».

А «лица из иностранных государств, совершающих недружественные действия» - это в законе отдельная категория.

Субъектами изъятия в законе называются «иностранные государства, совершающие недружественные действия, лица из иностранных государств, совершающих недружественные действия, а также аффилированные лица».

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования, а Совмин в течение 6 месяцев должен принять меры по его реализации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».