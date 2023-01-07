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В Беларуси подняли цены на газ в баллонах для населения

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  • 7.01.2023, 15:28
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В Беларуси подняли цены на газ в баллонах для населения

Подорожание предусмотрено указом № 461.

В Беларуси с 1 января повысили тариф на сжиженный газ в баллонах весом 21 кг. Подорожание предусмотрено указом № 461.

Цена одного килограмма газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составит с 1 января составляет 1,05 рубля (ранее — 1,04 рубля). Такой баллон будет стоить 22,05 рубля (сейчас — 21,8 рублей).

Но если потребуется шестой баллон за год, то за него придется заплатить по экономически обоснованному тарифу, который с 1 января вырос до 2,6401 рубля (в 2022 году — 2,6112 рубля) за один килограмм. Стоимость баллона в 21 кг — 55,4 рубля (в 2022 году — 54,8 рубля).

Уточним, что цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в малолитражных баллонах, с 1 января не повышали. Речь про газовые баллоны объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг).

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