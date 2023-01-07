Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные 7.01.2023, 15:40

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Названы банки, где выгоднее всего купить иностранную валюту.

Курс доллара на этой неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи то падал, то укреплялся. При этом евро сдал позиции. Zerkalo.io посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,74 рубля, а евро — 2,87 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,77 рубля («Беларусбанк», «Сбер Банк (Беларусь)»), а ниже всего — 2,74 рубля («Альфа Банк», «Банк Решение», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк», «Технобанк», «Цептер Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Беларусбанк» — «БСБ Банк», «Статусбанк».

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,93 рубля («МТБанк»), а ниже всего — в «Беларусбанк», «ВТБ Банк (Беларусь)» (2,87 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 2,83 рубля.

Российский рубль банки принимают по 2,8 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,7995 рубля).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,96 рубля за 100 российских рублей («Паритетбанк»), а самый низкий — 3,815 рубля («ВТБ Банк (Беларусь)», «Цептер Банк»).

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