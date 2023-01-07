Три рецепта согревающих рождественских напитков
- 7.01.2023, 15:52
Среди них — сливочное пиво.
Зимние праздники просто созданы для того, чтобы согреваться в компании близких и друзей, устраивать кинопросмотры и уютные домашние посиделки. А наполнить волшебством любую встречу или сделать ее еще душевнее помогают горячие напитки. Подборка вкусных и согревающих напитков от tochka.by.
Сливочное пиво из «Гарри Поттера» (на две порции)
Ингредиенты:
0,5 мл эля или светлого пива
желтки – 2 шт.
сливочное масло – 10 гр.
сливки 10% (комнатной температуры) – 250 мл
сахар – 3 столовые ложки
гвоздика молотая – 1 ч. л.
мускатный орех – щепотка.
Приготовление:
Взбиваем желтки с сахаром до однородности. После этого растапливаем масло на водяной бане до жидкого состояния.
Переливаем эль (пиво) в сотейник и ставим на средний огонь. Следим, чтобы не закипело!
В горячий напиток (медленный огонь) вливаем желтки с сахаром, мешаем венчиком. После отправляем туда же сливочное масло. Держим семь минут, не прекращая помешивать.
Теперь вливаем сливки и варим еще две минуты. После выключаем огонь и даем напитку настояться 20 минут. Подаем со взбитыми сливками и заклинанием.
Рождественский пунш (на четыре порции)
Ингредиенты:
клюква замороженная – 300 гр.
сахар – 1/3 стакана
апельсин – 2 шт.
специи по вкусу: гвоздика, мускатный орех, перец, корица
сидр – 1 литр
ром – 1/2 стакана.
Приготовление:
Отправляем клюкву в большую кастрюлю, давим вместе с сахаром и апельсинами. Добавляем специи (не переборщите). Заливаем сидр и прогреваем на небольшом огне, не доводя до кипения. Снимаем с плиты и добавляем ром. Разливаем по бокалам через сито и подаем со звездочками гвоздики или палочками корицы.
Горячий шоколад (на одну порцию)
Ингредиенты:
темный шоколад (не менее 50% какао) – 100 гр.
сливки 30% – 50 мл
маршмеллоу (для украшения).
Приготовление:
Ломаем шоколад и отправляем в сотейник, ставим растапливаться на медленном огне. Как только шоколад начнет плавиться, добавляем сливки комнатной температуры, помешиваем. Доводим до кипения и снимаем с огня. Украшаем маршмеллоу.