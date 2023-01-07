Три рецепта согревающих рождественских напитков 7.01.2023, 15:52

Среди них — сливочное пиво.

Зимние праздники просто созданы для того, чтобы согреваться в компании близких и друзей, устраивать кинопросмотры и уютные домашние посиделки. А наполнить волшебством любую встречу или сделать ее еще душевнее помогают горячие напитки. Подборка вкусных и согревающих напитков от tochka.by.

Сливочное пиво из «Гарри Поттера» (на две порции)

Ингредиенты:

0,5 мл эля или светлого пива

желтки – 2 шт.

сливочное масло – 10 гр.

сливки 10% (комнатной температуры) – 250 мл

сахар – 3 столовые ложки

гвоздика молотая – 1 ч. л.

мускатный орех – щепотка.

Приготовление:

Взбиваем желтки с сахаром до однородности. После этого растапливаем масло на водяной бане до жидкого состояния.

Переливаем эль (пиво) в сотейник и ставим на средний огонь. Следим, чтобы не закипело!

В горячий напиток (медленный огонь) вливаем желтки с сахаром, мешаем венчиком. После отправляем туда же сливочное масло. Держим семь минут, не прекращая помешивать.

Теперь вливаем сливки и варим еще две минуты. После выключаем огонь и даем напитку настояться 20 минут. Подаем со взбитыми сливками и заклинанием.

Рождественский пунш (на четыре порции)

Ингредиенты:

клюква замороженная – 300 гр.

сахар – 1/3 стакана

апельсин – 2 шт.

специи по вкусу: гвоздика, мускатный орех, перец, корица

сидр – 1 литр

ром – 1/2 стакана.

Приготовление:

Отправляем клюкву в большую кастрюлю, давим вместе с сахаром и апельсинами. Добавляем специи (не переборщите). Заливаем сидр и прогреваем на небольшом огне, не доводя до кипения. Снимаем с плиты и добавляем ром. Разливаем по бокалам через сито и подаем со звездочками гвоздики или палочками корицы.

Горячий шоколад (на одну порцию)

Ингредиенты:

темный шоколад (не менее 50% какао) – 100 гр.

сливки 30% – 50 мл

маршмеллоу (для украшения).

Приготовление:

Ломаем шоколад и отправляем в сотейник, ставим растапливаться на медленном огне. Как только шоколад начнет плавиться, добавляем сливки комнатной температуры, помешиваем. Доводим до кипения и снимаем с огня. Украшаем маршмеллоу.

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