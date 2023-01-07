Украинский бригадный генерал: В направлении Крыма у России больше нет глубокого тыла
- 7.01.2023, 16:05
ВСУ контролируют все попытки оккупантов создать условия для активных действий.
На Таврийском направлении у российских оккупантов перестало существовать понятие глубокого тыла. Об этом заявил командующий группировкой украинских войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.
По его словам, Вооруженные Силы Украины успешно провели наступательные операции в Харьковской и Херсонской области благодаря удачному соединению огня и маневров.
Он отметил, что украинские воины контролируют все попытки оккупантов организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.
Генерал заявил, что ВСУ делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств россиян даже во время относительного затишья на фронте.
«Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков», — резюмировал военачальник.