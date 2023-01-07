Украинский бригадный генерал: В направлении Крыма у России больше нет глубокого тыла 7.01.2023, 16:05

ВСУ контролируют все попытки оккупантов создать условия для активных действий.

На Таврийском направлении у российских оккупантов перестало существовать понятие глубокого тыла. Об этом заявил командующий группировкой украинских войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, Вооруженные Силы Украины успешно провели наступательные операции в Харьковской и Херсонской области благодаря удачному соединению огня и маневров.

Он отметил, что украинские воины контролируют все попытки оккупантов организовать эффективную оборону и создать условия для активных действий.

Генерал заявил, что ВСУ делают все, чтобы уничтожить максимальное количество сил и средств россиян даже во время относительного затишья на фронте.

«Чем больше мы уничтожим их сейчас, тем меньше будет работы в ходе окончательного освобождения Украины от захватчиков», — резюмировал военачальник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».