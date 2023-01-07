Раненый «калиновец» Денис Урбанович переведен из реанимации в палату 7.01.2023, 16:14

Денис Урбанович

Полк Калиновского продолжает защищать Бахмут.

О состоянии бойцов полка имени Кастуся Калиновского, раненых на востоке Украины, рассказала nashaniva.com командир эвакуации батальона «Волат» Анастасия «Север» Махомет.

«Все стабильны, в нормальном состоянии. Их жизням ничего не угрожает. Урбановича из реанимации перевели в палату. Вопрос стоит в реабилитации. Скоро все ребята будут в Киеве. Будем спокойны, что потерь у нас не будет», — отметила Анастасия Махомет.

Дениса Урбановича ранило в грудную клетку. О ранении руководителя «Молодого фронта» и его сослуживцев сообщила 5 января пресс-служба полка Калиновского.

«Бойцов эвакуировали, им была своевременно оказана медицинская помощь», — говорилось в сообщении. Группа эвакуации получила контузии.

Денис Урбанович попадает в больницу уже в третий раз. Летом его контузило, а в ноябре он получил осколочное ранение.

Полк Калиновского продолжает защищать Бахмут. Об этом пишет пресс-служба воинского формирования.

«Сейчас. Здесь. Своими жертвами и пролитой кровью мы записываем в историю Украины наш вклад в победу добра над этим злом Мордора», — передает из фронтового города командир батальона «Волат» Ян «Беларус» Мельников.

Ранее в интервью сайту Charter97.org командир полка имени Кастуся Калиновского Денис «Кит» Прохоров рассказал, как готовят белорусских добровольцев.

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