Россияне массово подают заявки на проживание в Турции 2 7.01.2023, 16:18

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Из-за санкций и войны.

Россияне стали крупнейшей группой иностранцев в Турции с видами на жительство в 2022 году. Годом ранее они были лишь на шестом месте по этому показателю в стране. С началом вторжения РФ в Украину россияне массово подают заявки на постоянное жительство в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nordic Monitor.

- Турция становится убежищем, в частности, для богатых россиян, которым пришлось покинуть западные страны из-за санкций после вторжения России в Украину. Также бегущие от войны россияне предпочитают Турцию, – пишет издание.

Количество видов на жительство возросло еще и потому, что турецкое правительство настойчиво и неоднократно заявляло о том, что не будет участвовать в западных санкциях против России, несмотря на развязанную РФ войну.

Чаще всего за разрешениями на краткосрочное проживание обращались иностранцы, владеющие недвижимостью в Турции, и туристы, желающие продлить пребывание в стране. Также – студенты и другие категории граждан.

Россиян с видами на проживание в стране к концу года было 145 715 – более чем вдвое больше 2021 года – 65 121. За россиянами идут граждане Ирака, Туркменистана и Сирии.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, очевидно, увидел возможность получить прибыль (от пребывания россиян – ред.). Поэтому он предложил им «спасательный круг», чтобы помочь преодолеть ограничения и санкции. Возвращаясь домой с саммита НАТО в Брюсселе, в марте 2022 года призвал российских бизнесменов, оказавшихся под санкциями, перенести свои предприятия в Турцию, – пишут на сайте.

Также россияне все еще могут по простой процедуре ввозить в Турцию наличные деньги. В статье Bloomberg в сентябре указывалось, что «таинственные денежные потоки» в Турцию выросли до рекордных значений, увеличившись на 5,5 миллиарда долларов только в июле, доведя общую сумму за первые семь месяцев 2022 года до 24,4 миллиарда долларов.

В прошлом месяце Россия согласилась отложить выплату долга Турции за газ в размере 20 миллиардов долларов до следующего года. Многие политические обозреватели считают, что накануне президентских выборов в 2023 году Путин даже мог предоставить Эрдогану необходимую финансовую помощь, чтобы тот переизбрался снова.

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