Ночь с 6 на 7 января стала самой холодной в Беларуси в эту зиму 7.01.2023, 16:27

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8 января ночью также ожидают морозы до -25.

По северу Беларуси под утро 7 января столбики термометров опускались ниже -20 градусов, сообщают синоптики. Резкое и существенное похолодание принес в Беларусь холодный арктический антициклон из Скандинавии.

7 января выдастся в стране тоже холодным, но не во всех регионах (об этом, а также когда мороз лопнет подробнее здесь).

По словам Татьяны Четырко, начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета, днем 7 января по стране от -8°C до -14°C, по северо-востоку до -16°C, а вот по юго-западу более комфортная температура – от -1°C до -7°C.

Белгидромет предупреждает, что в ближайшие сутки морозы могут усилиться. 8 января в ночные часы местами по Витебской и Могилевской областям температура воздуха понизится до -25 градусов.

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