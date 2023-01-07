Олег Жданов: Крым можно освободить только двумя путями 7.01.2023, 16:33

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Олег Жданов

Один из них - отстранение Путина от власти.

Украина может освободить Крым только в случае реализации двух сценариев. Первый предполагает отстранение главы Кремля Путина от власти и вывод российских оккупационных войск из полуострова. Второй – возвращение Крымского полуострова путем проведения там военной операции ВСУ. Об этом заявил украинский полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что в Крыму, вполне вероятно, могут начаться боевые действия, поскольку Украина вряд ли располагает альтернативным вариантом возвращения полуострова.

По его словам, Крым можно освободить на базе реализации двух ключевых сценариев. Первый – Путина отстраняют от власти в России, в результате чего Москва выведет войска с Крымского полуострова.

Второй вариант предусматривает проведение комплексной военной операции по освобождению территории.

- Крым можно освободить только двумя путями. Первый – путем отстранения Путина от власти, когда новые представители России молча выведут российские войска с полуострова. Второй вариант освобождения Крыма предполагает проведение Вооруженными силами Украины комплексной операции, включая морскую десантную, заход на территорию полуострова и освобождение его от российских войск, - подчеркнул Олег Жданов.

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