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Что почем на минской Комаровке в январе

  • 7.01.2023, 17:05
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Что почем на минской Комаровке в январе

За кило огурцов просят шесть рублей.

Несмотря на холодную погоду, минчане идут на рынок закупаться свежими овощами и фруктами. Агентство «Минск-Новости» посмотрело, что в январе продают на Комаровке.

Укроп, петрушка и перьевой лук в среднем продают по 1,5 рубля за пучок. Шпинат и кинза — по 2, рукола — по 3, базилик — по 7 рублей.

Помидоры можно приобрести за 4, маленькие черри выйдут дороже. Кило огурцов стоит 6 рублей, а пекинская капуста — 3,5.

Виноград кишмиш отпускают за 9,5 рубля, яблоки — за 2. Также на прилавках лежат груши от 5 рублей, киви за 9 и авокадо. За один придется отдать 5 рублей. Манго продают за 25 рублей, ананасы за 15, помело за 5.

Также на рынке представлено большое разнообразие цитрусовых. Мандарины с ценником в 5 рублей, апельсины и лимоны в среднем стоят по 6. Отыскать хурму можно от 5 рублей за кило. Рядом на прилавках лежат бананы по 3.

Картошка на Комаровке зимой обходится в среднем по рублю за килограмм. За 1,5 можно взять морковку, по такой же цене продается свекла. Кабачки отдают за 7 рублей, баклажаны — за 4, как и цукини.

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