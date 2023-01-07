Гомельчане заметили в центре города скопления российских солдат
- 7.01.2023, 17:19
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Они передвигаются группами по несколько человек.
Сегодня с утра гомельчане замечают группы российских солдат в торговых центрах.
Вот какую картину в субботу наблюдали подписчики телеграм-канала «Флагшток» в районе Центрального рынка:
«Ходят группами по 2-3 человека закупают теплое белье, особенно много теплых носков. Заходят в бутики туристических товаров».
«Одеты в камуфляж, с шевронами армии агрессора, по виду 30-45 летние, в основном «славянской» внешности, но были заметны и кавказцы».
Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в Беларусь идут эшелоны с военной техникой РФ.