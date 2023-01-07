Умер первый глава Белорусской федерации футбола 1 7.01.2023, 18:14

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Евгений Шунтов

Евгению Шунтову было 87 лет.

Умер первый председатель Белорусской федерации футбола Евгений Шунтов. 29 декабря ему исполнилось 87 лет, сообщает pressball.by.

В 1989 году Евгений Феликсович стал первым руководителем главной футбольной организации Беларуси и возглавлял ее на протяжении десяти лет. За это время Беларусь вошла в ФИФА и УЕФА, а национальная сборная и лучшие клубы начали выступать в главных международных турнирах.

Потом Евгений Шунтов продолжал трудиться на благо белорусского футбола, возглавляя футбольный арбитраж АБФФ, был делегатом АБФФ на важнейших матчах чемпионата и Кубка Беларуси.

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