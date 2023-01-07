ГУР Украины: Под дополнительную мобилизацию в РФ попадут жители Москвы и Санкт-Петербурга

ГУР Украины: Под дополнительную мобилизацию в РФ попадут жители Москвы и Санкт-Петербурга3
- 7.01.2023, 18:23
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Вторую волну мобилизации в России могут объявить уже 15 января.
О дополнительной мобилизации в России могут объявить 15 января. В вооруженные силы РФ будет мобилизовано до полумиллиона россиян. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.
По словам Черняка, мобилизация, проект указа о которой уже существует, в этот раз будет также проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.
В вооруженные силы РФ, по информации разведки, попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.
Разведка Эстонии считает, что Россия готовит вторую волну мобилизации после Рождества.
В это же время в Беларуси продолжается скрытая мобилизация.