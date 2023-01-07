Украина ввела санкции против российских артистов 7.01.2023, 18:41

Филипп Киркоров

В список попали - Петросян, Киркоров, Михалков.

Сегодня, 7 января, Украина официально ввела новые санкции против ряда российских артистов, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда россиян.

В список лиц, против которых ввели ограничения, в частности попали:

- певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, телеведущая Дана Борисова, певец Александр Буйнов, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, пропагандистка Маргарита Симоньян, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».