Украинский генерал-лейтенант об угрозе наступления из Беларуси: Мы к этому готовимся 1 7.01.2023, 18:57

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Вокруг Киева существует несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров.

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, украинский генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал возможность повторного наступления российских оккупантов на столицу Украины.

В интервью «Суспільному», опубликованному в субботу, 7 января, Павлюк заявил, что сейчас непосредственной угрозы нет — у врага нет необходимых сил и средств.

«На границе между Украиной и Беларусью есть определенные группировки. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех. Все, что сейчас делается, — сдерживаются наши силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на восток», — сказал он.

Генерал-лейтенант отметил, что военные на белoрусских полигонах постепенно оккупируют Беларусь — «скорее всего, на продолжительное время».

«Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые Россия сейчас восстанавливает на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним», — добавил Павлюк.

Как подчеркнул генерал, защитники Украины постоянно отслеживают движение российской армии с полигонов, а группировка на границе с Беларусью готова встретить врага.

«Вокруг Киева существует несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. Там на основе профессиональных позиций, долгосрочных сооружений создана мощная система обороны», — отметил он.

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