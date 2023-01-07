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Украинские партизаны взорвали железнодорожное полотно возле города Счастье

  • 7.01.2023, 19:12
Украинские партизаны взорвали железнодорожное полотно возле города Счастье
иллюстрационное фото

Эта ветка железной дороги использовалась РФ для транспортировки военной техники, личного состава и боеприпасов.

Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства украинские партизаны уничтожили железнодорожное полотно на участке между Луганском и селом Лантратовка.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, эта ветка железной дороги использовалась россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и боеприпасов.

Кроме того, в обратном направлении оккупанты вывозят украинское зерно на территорию РФ. В своих СМИ они сами признаются, что только из Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна.

- Луганские партизаны – сила, - подытожил он.

Как известно, армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление, и в регионе уже освободили 12 населенных пунктов. В конце декабря Гайдай рассказал, что в направлении временно оккупированного города Кременная защитники Украины за неделю продвинулись вперед более чем на два километра.

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