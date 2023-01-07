Военный эксперт: Капитуляция Путина неизбежна 2 7.01.2023, 19:29

3,582

Запад продолжит поставлять Украине оружие.

Украинский военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью «Главреду» пояснил, что Путин может продержаться еще год, а потом российский народ отказался бы воевать за его идеи.

- Главный момент состоит в том, что Запад не перестанет давать Украине оружие, даже несмотря на то, что в западной коалиции самые разные мнения. Допустим, там есть такие люди, как Макрон, который готов в любой момент договориться с Путиным и начать принуждать Украину к миру, - отметил Жданов.

По его словам, даже несмотря на настроения Макрона, несмотря на нерешительность Шольца в предоставлении разрешений на поставки оружия, Запад будет поставлять Украине оружие. И будет давать его столько, сколько надо.

Жданов подчеркнул, помощь может приходить не так быстро, но объемы будут такими, как нужно. Потому что уже сожжены все мосты, ставки сделаны – «рулетка крутится, и шарик бежит по ее ободку».

- Ведь если Путин выиграет в этой войне, мир получит второго Гитлера, и он же первым нагнет всех вышеперечисленных политиков. Путин тогда скажет, что он победитель в этой войне, у него самая сильная армия в мире, а все западные страны помогали Украине, и он их всех победил, поэтому теперь главный он. И это будет катастрофа вселенского масштаба, - заявил эксперт.

Жданов также отметил, что большинство политиков на Западе это понимают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».