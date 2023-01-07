Умер 32-летний житель Новополоцка, которого в 2020-м ранили светошумовой гранатой 7.01.2023, 19:35

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Вячеслав Слижиков

У него осталось трое детей.

Работнику «Нафтана» Вячеславу Слижикову 10 августа 2020-го шумовая граната прилетела прямо в ноги. Правозащитники помогли мужчине выехать из Беларуси в Ригу, где ему сделали операцию. Умер он 29 декабря, 5 января его похоронили на родине. У него осталось трое детей, пишет «Наша ніва».

Вячеслав Слижиков был ранен в Новополоцке 10 августа 2020 года, во второй день народных протестов против фальсификации «выборов». Как рассказывал сам мужчина, «две [гранаты] прилетели мне под ноги. После второго удара понял, что не могу стоять на двух ногах, не было сил. На одной ноге начал отпрыгивать в сторону тротуара. Добравшись, лег на траву. Меня подобрали мимо пробегающие люди, занесли в подъезд и вызвали скорую», — рассказывал он.

В больнице Вячеслава допрашивали как свидетеля «массовых беспорядков», а потом составили протокол об участии в митинге.

После больницы он продолжил лечение дома. Ему помогали люди из инициатив солидарности. Благодаря им, он съездил в Минск на обследование. Они же предложили реабилитацию в Латвии. Его перевезли туда 5 сентября. Там сделали операцию и достали осколок гранаты размером больше перепелиного яйца. После понадобилась еще одна операция, так как, как оказалось, был перебит еще и нерв в ноге.

В Латвии на реабилитации Вячеслав должен был пробыть месяц, но из-за опасности ареста решил остаться за границей. Вместе со своей девушкой жил в лагере беженцев.

Вячеслав писал жалобы на силовиков. В ответах говорилось, что все документы приобщены к общему уголовному делу, но что это за дело, ему узнать не удалось.

В Латвии Вячеслав работал грузчиком. Слабость и приступы боли относил на последствия ранения, о своих проблемах с сердцем не знал, никак не обследовался.

Умер Вячеслав 29 декабря, причиной стала сердечная недостаточность.

Незадолго до кончины он и друг получили разрешение на трудоустройство в Германии и 5 января собирались вместе туда ехать работать в компании, которая устанавливает солнечные батареи.

От первого брака у Вячеслава осталось трое несовершеннолетних детей. Его тело передали родным в Беларусь, 5 января его похоронили.

«Его девушка не может вернуться в Беларусь, так как там ей грозит уголовное преследование. Все, что она могла, она сделала для Вячеслава. Ей сейчас тяжело. В больнице была под капельницей», — рассказал друг умершего. Он и сам сильно пострадал в 2020-м: в изоляторе ему повредили позвоночник и ухо, также пришлось делать в Латвии операцию.

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