Лукашисты ввели существенное изменение для владельцев агроусадеб и ремесленников 2 7.01.2023, 19:55

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Их ожидает не только повышение налогов.

Для владельцев агроусадеб и ремесленников подняли налоги. Это предусмотрено внесенными изменениями в Налоговый кодекс. При этом с июля тех, кто занимается агроэкотуризмом и ремесленничеством, ожидают очередные новшества, пишет «Зеркало».

Как и планировалось, для владельцев агроусадеб подняли налог до 37 рублей в месяц. В 2022 году сбор составлял 31 рубль. Последний раз этот налог повышали с начала прошлого года.

Платить налог по новой ставке владельцам агроусадеб нужно будет с февраля этого года.

Также повысили налог для ремесленников — до 6 рублей в месяц. За год выйдет сумма в 72 рубля. В 2022 году сбор был на уровне 62 рублей в год.

Какое еще изменение введут в этом году

Ремесленники и владельцы агроусадеб с 1 июля должны будут перейти на уплату налога на профессиональный доход, который ввели в Беларуси с этого года. При этом ремесленники смогут по своему желанию работать на новом налоге уже в первом полугодии 2023-го (во втором это станет уже обязанностью).

Но даже с 1 июля некоторые владельцы агроусадеб и ремесленники, как и планировалось, смогут продолжить работать на прежних налоговых условиях, платить 37 рублей и 6 рублей в месяц соответственно. Для этого необходимо получить разрешение местных властей.

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