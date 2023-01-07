«Это HIMARS»: очевидцы сняли на видео уникальные кадры работы украинской РСЗО 2 7.01.2023, 19:59

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ВСУ нанесли мощные удары по российским оккупантам.

На Донбассе гражданские сняли на видео уникальные кадры работы системы HIMARS, пишет Telegram-канал «Украина 365».

Удар, вопреки обыкновению, был нанесен средь бела дня. Жители имели возможность наблюдать за движением в небе ракет, которые военные выпустили, предварительно, в сторону Кременной. Однако подтверждения этой информации нет.

- Это «Хаймарсы»... Они туда пошли, на Кременную. Молодцы, пацаны», - говорили мужчины на видео.

Отметим, что, по данным военных экспертов, в последнее время Украина поменяла тактику использования реактивных систем HIMARS на фронте. Ранее ими выносились российские склады и командные пункты оккупационной армии РФ. Сейчас же ВСУ сосредоточились на нанесении ударов по большим скоплениям российских войск. Таким образом украинцы ответили на массовую переброску «мобиков» к фронту.

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