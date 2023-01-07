Медик назвала два продукта, которые помогут сохранить здоровье глаз 7.01.2023, 20:16

Фото: ladyspecial.ru

С возрастом поддержание зрения становится еще более важным.

Диета – один из способов поддержания хорошего здоровья глаз. Клинический руководитель Ассоциации британских офтальмологов Макс Хэлфорд рассказал, какое питание поможет защитить зрение и здоровье глаз. Об этом пишет Еxpress (перевод — lenta.ua).

«К сожалению, ни одна пища не улучшит ваше зрение, но есть определенные продукты, которые могут обладать защитными свойствами» - отметил специалист.

Он рекомендовал есть ярко-красные или темно-зеленые продукты, чтобы защитить глаза. Это включает листовую зелень, такую как капуста и красный перец.

Хэлфорд сказал: «Здоровая сбалансированная диета должна содержать все питательные вещества и минералы, необходимые вашим глазам, чтобы оставаться максимально здоровыми.

Листовая зелень, особенно кудрявая капуста, богата антиоксидантами, такими как лютеин и зеаксантин (называемые каротиноидами)».

Считается, что они могут защитить сетчатку от вредного света и, в частности, область желтого пятна в задней части глаза от износа. Это, в свою очередь, может замедлить прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна.

«Красный перец снова богат лютеином и обладает защитными свойствами, как указано выше» - отметил Хэлфорд.

Преимущества лютеина для зрения широко задокументированы. Так в одном исследовании, опубликованном в журнале Nutrients в 2018 году, говорится: «Лютеин — это каротиноид, обладающий противовоспалительными свойствами. Большое количество доказательств показывает, что лютеин оказывает несколько полезных эффектов, особенно на здоровье глаз.

В частности, известно, что лютеин улучшает или даже предотвращает возрастное заболевание желтого пятна, которое является основной причиной слепоты и ухудшения зрения».

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