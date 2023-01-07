«С таким повышением мы будем работать в минус» 7.01.2023, 20:29

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ИП в шоке от налоговых изменений.

Для индивидуальных предпринимателей в этом году ввели много изменений, в том числе по налогам. Представитель малого бизнеса рассказала «Зеркалу», как собирается работать дальше.

Ипэшница Ирина торгует непродовольственными товарами через два магазина, которые находятся в разных городах. Женщина говорит, что в этом году она должна будет платить единый налог в три раза больше, чем в прошлом. При этом выросли отчисления в ФСЗН (из-за роста минимальной зарплаты).

— С таким повышением мы будем работать в минус. Чтобы не допустить этого, один магазин ставлю на паузу (помещение свое, поэтому аренду платить не надо). Одного наемного работника перевожу на 0,25 ставки, оставлю одного продавца, еще троих увольняю. Буду работать сама, моя зарплата будет примерно 700−800 рублей. Но это не бизнес, а не более чем самозанятость, — рассказала о своих планах предприниматель.

Женщина говорит, что временная приостановка работы магазинов сулит проблемы с властями. Перед Новым годом по торговым точкам ездили сотрудники Госконтроля и предупреждали, что если магазин будет закрыт более трех дней без уважительных причин, то это будет считаться забастовкой. Но ликвидировать предприятие она не хочет, вдруг «что-то изменится, а открыться с нуля не дадут».

— На свой заработок я прожить сумею, но лишь благодаря тому, что дети уже выросли, а я живу в частном доме и держу домашнее хозяйство. Но чтобы дальше ни происходило, на государственную работу выходить не буду.

Ирина считает, что сейчас стоит переждать какое-то время, «государство недополучит взносов и может кто-нибудь из чиновников начнет думать». При этом она добавляет, что многие ее коллеги в этом очень сомневаются.

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